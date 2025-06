Emicrania violenta in gravidanza: quali farmaci per alleviarla?

Una domanda di: Nicoletta Ho 40 anni e da 20 soffro di emicrania, ora sono incinta alla 10^ settimana e dal 1° maggio ad oggi ho avuto 3 fortissimi attacchi emicranici. Stanotte è iniziato il vomito alle 2.00 e si è fermato solo alle 11.00. Il dolore è ancora lancinante. Mi sono sempre curata con i triptani (Maxalt) e purtroppo né Tachipirina né Novalgina, consigliata dal curante, mi hanno aiutato. Non ho alternativa? Grazie in anticipo per la sua risposta.



Salve signora, sono lieta di poterle confermare che anche i Triptani sono compatibili in gravidanza.

Speriamo che gli attacchi di emicrania siano sempre di meno (per alcune donne la gravidanza è un toccasana anche da questo punto di vista) ma in caso si ripetessero con una certa frequenza, mi permetto di segnalare che è possibile prevenirli utilizzando quotidianamente Laroxyl (ossia Amitriptilina) in dosaggio compreso tra 5 e 10 gocce/die.

Spero di averla aiutata, cordialmente.



