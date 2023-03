Emorragia che non si arresta dopo un aborto spontaneo

Una domanda di: Alessandra

Ho avuto un aborto spontaneo. Da 8 giorni ho perdite forti e grumi che non si placano. Oggi all’ottavo giorno mi hanno prescritto tranex 500. Ho preso già 3 fiale ma non si placa l’emorragia. Domani farò un emocromo e ho visita dalla ginecologa. È normale avere perdite così forti per 8 giorni? Devo andare al pronto soccorso?



Elisa Valmori

Salve signora, non mi è possibile quantificare le sue perdite di sangue ma direi che se non si placano nonostante il Tranex (la dose massima consentita è di 3 grammi al giorno ossia 6 compresse) ha senso che lei acceda al pronto soccorso già oggi: 8 giorni di sanguinamento abbondante non sono pochi! Al massimo vorrà dire che posticiperà il controllo ginecologico programmato per domani. Non vorrei che lei si anemizzasse eccessivamente e fosse poi costretta a fare un trattamento con ferro per via endovenosa o addirittura dovesse sottoporsi ad una trasfusione di sangue. In ogni caso, si sforzi di bere in abbondanza (acqua, naturalmente) in modo da compensare un poco le perdite di sangue e non ritrovarsi con la pressione arteriosa troppo bassa. Spero di esserle stata di aiuto, cordialmente.

