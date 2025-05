Emorragie post conizzazione

Una domanda di: Fiona Buongiorno dottore, mi sono operata di c2 il 14 aprile dopo 8 giorni le perdite da rosa chiaro sono passate a rosse per diventare sempre più intense ho avvertito il medico ma diceva che ed era prassi, (sono stata a riposo assoluto fino al 27 )e con episodio emorragico il 27 dopo (essere uscita per la prima volta). Avviso il dottore che mi dà ugurol e il lunedì 28 mi controlla allo studio, pare che la cicatrice sia ok il sangue viene dall’utero (mi riconferma il controllo il giorno 8 maggio che avevamo già concordato) continuo per tre giorni ugurol la situazione migliora ma continuo il riposo, il 30 mi viene il ciclo che aspettavo il 3/4 maggio, fino al 6/7 finalmente sembra che tutto si stia fermando io mi sento bene e il ciclo è sparito solo qualche traccia minuscola. Vado il giorno 8 lui mi fa una visita colposcopia e transvaginale approfondita direi, tutto ok. Esco avverto una fitta dopo qualche ora dal controllo, stanotte episodio emorragico abbondante ero una fontana mi prendo ugurol spaventata e mi stendo a letto. Sono molto preoccupata lui dice che è normale ma a me non sembra, non riesco a riprendere la mia quotidianità (ieri ero riuscita per la prima volta ed ho guidato e fatto due passi in più). Mi sono sottoposta già ad una conizzazione nel 2016 e c’era stato un episodio emorragico ma uno poi si era risolto, ma io avevo continuato a lavorare e non avevo fatto un buon riposo dato che il dottore mi disse "riposo 4/5 giorni e poi puoi fare tutto". Proprio per evitare questa volta mi sono cautelata prendendo 3 settimane di fermo, ma è andata peggio . Questo dottore ha usato il laser come dice, e ha fatto cauterizzazione con radiofrequenza dopo per i capillari. Ora mi ha detto di fare tre giorni ugurol: potrebbe esserci stato qualche complicanza?



Cara signora,

comprenderà sicuramente che solo sulla base di quanto lei racconta, non siamo certo in grado di definire la presenza di un problema, tanto meno in relazione a possibili complicanze. La conizzazione è un intervento diagnostico terapeutico che viene effettuato in presenza di un sospetto di lesione pre tumorale e che comporta solitamente un decorso con la presenza di effetti post chirurgici di 30-40 giorni. Non possiamo escludere quindi che nei successivi 30-40 giorni lei possa avere avuto un sanguinamento legato alla procedura così come è possibile che sia dovuto alla ripresa del ciclo mestruale, e quindi a una mestruazione più o meno abbondante. Prosegua i controlli dal suo specialista di fiducia seguendone le indicazioni e valuti attentamente insieme a lui anche il risultato dell’esame istologico che potrebbe essere indicativo di ulteriori approfondimenti e terapie. Cordialmente.





