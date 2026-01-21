Emorroidi in gravidanza

Dottoressa Elisa Valmori A cura di Elisa Valmori - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 21/01/2026 Aggiornato il 21/01/2026

Di solito in caso di emorroidi in gravidanza per la terapia d'attacco si ricorre a uno schema preciso.

Una domanda di: Alessandra
Sono alla settimana 32+1 di una gravidanza gemellare monocoriale biamniotica. Da qualche giorno sto soffrendo di emorroidi esterne piuttosto dolorose. Oltre a una pomata da banco utilizzabile in gravidanza e a un integratore a base di psyllium, il medico mi ha prescritto un integratore a base di rutina e meliloto (Melvilen Plus). I miei quesiti sono: si tratta di un integratore compatibile con la gravidanza? Può essere utilizzato se si è in terapia con Cardioaspirin 100? Grazie.

Elisa Valmori
Elisa Valmori

Salve signora, non ho trovato studi sulla compatibilità di rutina e meliloto in gravidanza, motivo per cui non sarei propensa a concederle l'impiego di questo integratore.
Concordo con la terapia locale e l'assunzione di psyllium, naturalmente.
Le segnalo eventualmente come pomata la preparazione H, a base di lievito di birra.
In alternativa a Melvilen Plus, le proporrei Daflon compresse 500 milligrammi, a base di flavonoidi, su cui c'è sicurezza di impiego sia in gravidanza che in allattamento. Solitamente per la terapia di attacco si impiega Daflon con questo schema: 2 compresse per bocca per 3 volte al giorno a scalare in base ai sintomi.
Spero di averle risposto e di averla aiutata, cordialmente.

