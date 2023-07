Endodien può essere usato come contraccezione?

Una domanda di: Laura

Sono appena stata operata in laparoscopia per togliere una cisti endometriosica. Ora mi hanno prescritto ENDODIEN, ma va assunta il primo giorno del ciclo? E questa pillola funziona anche come contraccettivo?



Gentile Signora, Endodien è un preparato ormonale a base di un progestinico, il dienogest. Sulla base dei dati disponibili, durante il trattamento con Endodien l’ovulazione è inibita nella maggior parte delle pazienti e quindi il concepimento è molto improbabile, come accade con le altre pillole contraccettive a base del solo progestinico. Tuttavia, Endodien non è un contraccettivo, e se è necessaria specificatamente la contraccezione, deve essere usato anche durante la sua assunzione un metodo non ormonale, il profilattico per esempio. Per quanto riguarda quando iniziarlo, nel foglietto di accompagnamento sta scritto che è possibile in qualunque giorno del ciclo, quindi si può attenere a questa indicazione se il suo medico non le ha dato particolare istruzioni in merito. Cordialmente.

