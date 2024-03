Endometrio “anormale” dopo un aborto chirurgico

Una domanda di: Daniela

Il giorno 27 gennaio ho subito un aborto chirurgico per cessazione di battito cardiaco del feto alla 11^ settimana di gravidanza.

Ieri sono andata a fare un controllo in ospedale e la ginecologa non è sembrata troppo convinta delle immagini dell’eco, diceva che c’era aria in addome e “pezzi” di endometrio o comunque con un endometrio anormale.

Che significa? Io il primo ciclo l’ho avuto post aborto circa il 10-14 febbraio. Devo preoccuparmi?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Daniela,

in questo momento non ha bisogno di alcuna cura. Dopo due cicli mestruali, si dovrà ricontrollare per via ecografica l’endometrio e questo basterà a completare i controlli volti a escludere la presenza di eventuali coaguli o frammenti placentari. A questo punto lei sarà pronta per un nuovo concepimento.

Spero che questa mia risposta la tranquillizzi.

