Endometrio ispessito nonostante l’uso dell’anello contraccettivo: può essere una gravidanza?

Una domanda di: Melissa

Ho avuto il ciclo regolarmente due settimane fa, durato 4 giorni come sempre, soltanto che da allora ho continui dolori alle ovaie come se dovesse arrivarmi il ciclo da un momento all’altro (uso nuvaring). Da qualche giorno a questa parte sento anche durante la notte o nei momenti di

rilassamento come uno sfarfallio in quella zona e tensione e cambianto del seno. Ho anche eseguito una visita in ospedale ed escludono tutto eccetto

una gravidanza in quanto non mi hanno fatto esame beta, ma solo ecografia, dopo la quale mi hanno detto di aver trovato un endometrio spesso, cosa che non si

aspettavano di vedere dato l’utilizzo di contraccettivo e, a quanto detto da loro, se dovesse essersi instaurata una gravidanza con l’ecografia ancora non

si vedrebbe. È il caso di eseguire beta?

Perché non ho mai avuto questo dolore e uso nuvaring da 2 anni quasi, vorrei avere un vostro parere grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

non avendo il referto della sua ecografia mi attengo a questo endometrio ispessito che in effetti fa pensare che il Nuvaring non abbia fatto completamente effetto in questo mese. Probabilmente è per lo stesso motivo che lei avverte anche gli altri sintomi che mi ha descritto.

Per non rimanere sospesa con il dubbio di una gravidanza le proporrei di fare un semplice test di gravidanza sulle urine e solo in caso di test positivo, procedere con un prelievo per dosare le beta-hCG. In effetti, è vero che tecnicamente lei non ha ancora avuto un ritardo nel ciclo mestruale, pertanto in caso di test negativo, potrebbe essere opportuno ripeterlo nuovamente a distanza di due settimane.

A mio avviso dato che ha mestruato regolarmente, non dovrebbe essersi instaurata una gravidanza.

Spero di averle risposto e di averla rassicurata, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto