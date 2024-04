Endometrio ispessito ma le mestruazioni non arrivano

Una domanda di: Chiara

Buongiorno, avrei solo bisogno di un chiarimento. Ho svolto pochi giorni fa un’ecografia interna dove la mia ginecologa mi ha detto che ero mio ovaie erano di aspetto policistico (infatti nell’ecografia si vedevano tantissimi follicoli piccoli nelle ovaie) . Mi ha anche detto che non ho la sindrome dell’ovaio policistico ma semplicemente adesso le mie ovaie avevano quell’aspetto. Ho fatto un’ecografia al giorno in cui aspettavo la mestruazione che ancora non è arrivata e mi ha detto che vedendo tutto coincide con l’epoca del ciclo in cui mi trovavo. Avendole chiesto se si è vista l’ovulazione però mi ha detto che non c’era traccia e non ha visto un corpo luteo. Quindi vorrei sapere visto che la mestruazione ancora non c’è se è possibile che l’endometrio si sia ispessito anche senza ovulazione o se può essere che magari essendo verso il quattordicesimo giorno post ovulazione il corpo luteo si faccia fatica a vedere e magari poteva essere avvenuta l’ovulazione, anche perché mi ha detto di aspettare fino a metà aprile e se non ho la mestruazione di svolgere comunque un test di gravidanza. (Stiamo avendo rapporti liberi per cercare una gravidanza). Grazie.



Elsa Viora Elsa Viora

Gentile Chiara,

alcune precisazioni: l’endometrio ispessito è normale in fase pre-mestruale, quindi non cè alcuna anomalia in quanto rilevato. Non sempre è facile vedere il corpo luteo con l’ecografia. Documentare l’ovulazione diventa possibile solo facendo più ecografie nel corso del ciclo in modo da individuare e osservare la crescita del follicolo dominante e la sua trasformazione in corpo luteo. L’eventuale gravidanza può essere visualizzata con l’ecografia circa 20 giorni dal concepimento per cui bisogna aspettare… In alternativa, a partire dal primo giorno di eventuale ritardo delle mestruazioni si può fare lo specifico test di gravidanza. Concordo pienamente con quanto le ha detto la sua ginecologa.



