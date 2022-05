Endometrio trilaminare durante l’assunzione della pillola

Quando si assume il contraccettivo orale l'endometrio non dovrebbe apparire ispessito.

Buongiorno, effettivamente l’endometrio quando si assume un contraccettivo dovrebbe essere lineare. Ha sempre assunto la pillola regolarmente? Come sono le ovaie? Hanno segnalato la presenza di una componente follicolare? Nel dubbio contatti il suo ginecologo per chiedere un riscontro e nell’attesa usi delle precauzione aggiuntive (profilattico). Cordiali saluti.

Afferrare i capelli della mamma anche in maniera così decisa da provocare un forte fastidio non è espressione della volontà diel bambino di "farle del male" quanto piuttosto di un desiderio di appropriarsi totalmente di lei. »

Non ci sono elementi che suggeriscano una relazione tra il vaccino contro il coronavirus Sars-CoV-2 e l'epatite acuta dell'età pediatrica. »

Non è così automatico che la gravidanza, una volta iniziata, determini la comparsa di sintomi specifici, quindi l'assenza dei disturbi "tradizionali" (nausea, tensione al seno e così via) non deve essere interpretata come un segnale per forza negativo. »