Endometriosi a 49 anni: peggiorerà ulteriormente?

Una domanda di: Fabiola

Buonasera, sotto prescrizione medica sto assumendo effiprev per endometriosi da 42 giorni, quindi ho finito due blister. Da 10 giorni ho un ciclo, scarso con dolori mestruali. Cosa mi consigliate? È preferibile cambiare pillola o continuare sperando che il mio corpo si adatti alla pillola? Grazie. Avendo 49 anni ho paura che l’endometriosi continui a svilupparsi, quindi vorrei evitare d’interrompere la terapia. Grazie mille.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Fabiola a 49 anni l’endometriosi ha poco tempo davanti a sé per dare ancora fastidio alla donna perché in menopausa questa patologia si spegne spontaneamente. Questo flusso non mi preoccupa ma vorrei che rivalutasse a fondo con i suoi curanti l’opportunità di proseguire un trattamento in questa fase di vita pre-menopausale. Rivalutare pro e contro del trattamento per poi decidere mi creda è un buon suggerimento. Con cordialità.

