Endometrite cronica: basta la doxiciclina?

Una domanda di: Cristina

Volevo chiedere un suo parere in quanto dalla biopsia endometriale mi è stata diagnosticata endometrite cronica severa con CD 56: positivo nel 40%

del campioneCD 138: positivo, plasmacellule pari a 15xHPF. Il medico spagnolo che mi segue dalla clinica di fecondazione assistita mi

ha prescritto solo Bassado 2 compresse al giorno per 14 giorni, poi ripetere la biopsia.

Ma leggendo di altre ragazze vedo cure di 3 mesi… cortisone…antiinfiammatori… secondo lei la cura che mi è stata data è sufficiente? Inoltre

va bene fare la biopsia dopo 9 giorni dalla sospensione dell’antibiotico?

Grazie!



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

la terapia con Bassado è una terapia importante ed è normalmente più che sufficiente in casi come il suo. La biopsia andrebbe ripetuta nel ciclo successivo a quello della terapia antibiotica.

Non sono però d’accordo con l’abitudine di valutare il CD56. Si tratta dei natural killer uterini: alcuni sono impedenti l’impianto, altri sono fondamentali perchè avvenga. Il numero totale perciò non significa nulla, occorrerebbe riuscire a differenziare tra i “positivi” e i “negativi” sulla base di altri marcatori. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto