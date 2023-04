Endometrite cronica: che fare dopo la diagnosi?

Una domanda di: Antonia

Buongiorno Dottoressa, ho effettuato l’isteroscopia con ricerca plasmacellule e cellule Nk (natural killer) e sono risultato positiva all’endometrite cronica. Ho effettuato una cura di 7 giorni con antibiotico e sto continuando con deltacortene di 25 mg x 1 mese e poi 5 mg per 45 giorni. Il ginecologo mi ha rassicurata dicendomi che ci vorrà un po’ di tempo ma alla fine riusciremo a debellare l’endometrite, solo che io sono un po’ preoccupata e volevo anche un suo parere in merito. La ringrazio in anticipo per la sua gentile risposta. ho effettuato l esame dell isteroscopia con ricerca plasmacellule e Nk e sono risultato positiva all endometrite cronica. Ho effettuato una cura di 7 giorni con antibiotico e sto continuando con deltacortene di 25 mg x 1 mese e poi 5 mg per 45 giorni. Il ginecologo mi ha rassicurata dicendomi che ci vorrà un po di tempo ma alla fine riusciremo a debellare l’endometrite solo che io sono un po preoccupata e volevo anche un suo parere in merito. La ringrazio in anticipo per la sua gentile risposta.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, guardi…mi mancano un po’ di elementi per poterle dare un parere circostanziato però mi sento di valorizzare un dato inoppugnabile: il suo ginecologo è arrivato a porre diagnosi di endometrite cronica facendola sottoporre ad isteroscopia. Non è scontato avere un curante così competente! Certo, le è stata indicata una terapia prolungata e non è facile essere costanti nell’assumere i farmaci…ma vedrà che nel tempo questa cosa le sarà di grande aiuto. Inoltre, dopo il primo mese di Deltacortene a dosaggio “pieno”, presumo che proseguire poi con soli 5 milligrammi al giorno sarà molto più accettabile. Nel mentre, dando per scontato che lei non fumi e non assuma abitualmente alcolici, non trascuri l’importanza della dieta: un’alimentazione sana è davvero l’alleato migliore per la nostra salute! Spero di averla incoraggiata e rassicurata, resto a disposizione se desidera, cordialmente.

