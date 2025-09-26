Endometrite cronica e aborti ricorrenti

Una domanda di: Francesca Buongiorno Dottore, mesi fa le avevo chiesto un parere sulla mia storia di abortività ricorrente (4 aborti da gravidanze biochimiche dopo una gravidanza andata bene). Si era sincerato che avessi fatto la biopsia endometriale visti gli esami x poliabortività tutti negativi. L'ho fatta 2 volte e nella seconda risultavano 21 plasm, dopo la terapia con bassado e deltacortene l'esame ha dato esito negativo, 0 plasm (luglio 2025) ed endometriocoltura negativa. Il ginecologo mi propone di fare il 2 transfer facendo preparazione endometriale (siccome da diversi mesi ho i cicli molto lunghi, 35-38gg). Lei cosa mi consiglia? Può essere che ci siano ancora segni di endometrite che non è stata evidenziata dal prelievo? Sono preoccupata che l'epilogo sia sempre lo stesso. Grazie e buona giornata.



Cara Francesca,

l'endometrite è un quadro che non sappiamo ancora ben definire nella sua capacità di interferire con un profilo di impianto e prosecuzione della gravidanza. Il secondo esame mi dice essere negativo e io farei affidamento a quello. Non capisco cosa intende con preparazione dell'endometrio se il concepimento è spontaneo. Se invece deve prepararsi a un transfer di embrioni ottenuti in vitro il discorso è un altro. Se mi dà risposta, la aiuto.



