Endometrite e fertilità

A cura di Dottor Francesco Maria Fusi Pubblicato il Aggiornato il

L'endometrite in sé non è un ostacolo alla maternità, perché si può curare. Ma per iniziare e portare a termine una gravidanza occorre che altre variabili siano soddisfatte.

Una domanda di: Hann

Ho 42 anni, e vorrei avere un figlio, ma pochi giorni fa ho avuto il risultato di alcuni esami, endometrite cronica ed endometrio follicolinico.

Posso avere un figlio?

La ringrazio anticipatamente. Saluti.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

l’endometrite cronica si può curare, e le incongruenze endometriali rispetto alle fasi del ciclo si correggono. Per potere dire però se può avere un figlio occorre considerare la riserva ovarica, lo stato delle salpingi, la qualità del liquido seminale.

Buona giornata.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Gli Specialisti rispondono

Le domande della settimana