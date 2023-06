Endometrite e gravidanza

Una domanda di: Teresa

Salve dottore, vorrei chiederle un consiglio: dopo tre tentativi di PMA e fallimento embrionale ho scoperto di avere l’endometrite cronica, ho eseguito già due volte la cura con Bassado antibiotico, probiotici e Genante, ma nulla la cura sembra non funzionare. hHo rifatto la biopsia endometriale e la situazione in effetti sembra addirittura peggiorata: sono proprio demoralizzata, che consiglio mi dà? Grazie.



Augusto Enrico Semprini

Cara Teresa, le endometriti sono ad ampio spettro e non riconoscono come causa solo un agente infettivo. La presenza di endometrite si associa a possibili problemi riproduttivi, in che entità non è definito. Per risparmiarle la complessità scientifica dell’argomento le dico come assisto le mie pazienti. Se riscontro endometriti procedo con un trattamento antibatterico. Ricontrollo e se presente, un secondo trattamento. Ricontrollo, se presente ancora un trattamento con 3 antibatterici differenti. Se persiste, parlo con la signora spiegando che vi sono due possibilità: stiamo curando una forma non infettiva che, quindi, non può rispondere all’antibiotico quindi è inutile insistere su questa strada. La decisione, secondo me saggia da un punto di vista clinico, di non dare più peso all’endometrite di quanto abbia in realtà, sembra premiata dai risultati in quanto la gravidanza può avviarsi. Spero che queste parole la tranquillizzino e vedrà con il suo specialista come affrontare il problema perché è a lui che spetta la decisione finale perché è lui che ben conosce la sua storia. Con cordialità.

