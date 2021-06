Endometrite: perché non si risolve?

Una domanda di: Giulia

Gentile dottoressa,

sto da mesi combattendo contro un’endometrite cronica riscontrata in

seguito a un’isteroscopia con biopsia.

Le plasmacellule stromali erano 60. Mi è stata prescritta una cura di 10

giorni Bassado mattina e sera + fermenti e dopo un mese ho ripetuto

l’isteroscopia. Le plasmacellule si erano abbassate solo di dieci scendendo

a 50. Ho rifatto la stessa cura però questa volta per 15 giorni. Adesso sono

in attesa dei risultati della biopsia ma non sono fiduciosa.

Vorrei un suo parere sulla cura che sto facendo… possibile che ci voglia

cosi tanto per far sparire questa endometrite? Ce la farò a debellarla? Sono

un po’ scoraggiata…





Elisa Valmori Elisa Valmori Gentile signora,

davvero non saprei cosa rispondere se non che sarebbe interessante poter effettuare un antibiogramma sul materiale prelevato a livello endometriale per identificare sia il patogeno responsabile dell’endometrite che l’antibiotico a cui risulta sensibile…magari ci fa avere l’esito della seconda biopsia se già disponibile?

Grazie infinite.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto