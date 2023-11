Endometrite: potrò avere una gravidanza?

Una domanda di: Francesca

Ho avuto l’endometrite, il campanello d’allarme è stato la riduzione del flusso durante la mestruazione, così dopo un isteroscopia ho avuto il risultato di “note di endometrite”. Ho fatto la cura e dopo ho effettuato una seconda coltura endometriale che fortunatamente ha dato esito negativo. Il ciclo piano piano sembra stia tornando come prima, la cose che vorrei chiederle e che più mi tormenta è: potrò avere una gravidanza adesso?



Francesco De Seta Francesco De Seta

Cara signora,

la diagnosi di endoemtrite viene eseguita con una biopsia dell’endoemtrio. E la ricerca di specifici marcatori da richiedere al laboratorio che esamina il prelievo. Il fatto che ci sia stata una diagnosi, un trattamento antibiotico (suppongo) ed un nuovo controllo isteroscopico (risultato negativo) la pone in una situazione di tranquillità (almeno per questo aspetto) e , laddove non ci siano altre problematiche, di poter cercare la sua gravidanza. Cordialmente.



