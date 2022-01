Entero RMN all’addome e concepimento

Una domanda di: Simona

Il giorno 25 dovrò sottopormi ad un’entero risonanza all’ addome con mezzo di contrasto per verificare il colon ma siccome sto

provando ad aver un bambino e la settimana precedente (dal 16 fino al 23)

sono fertile non vorrei ci fosse qualche problema nel caso in cui rimanga

incinta nei giorni appunto precedenti all esame.

In attesa di un gentile riscontro porgo cordiali saluti.



Sara De Carolis Sara De Carolis Gentile Signora,

è prudente riinviare al prossimo mese il concepimento. Le ricordo di assumere l'acido folico: 400 microgrammi al giorno per tutto il periodo della ricerca fino almeno alla fine del primo trimestre. Serve per prevenire la spina bifida nel bambino. In bocca al lupo per la risonanza. Cari saluti.