Entrambi i genitori portatori sani di anemia mediterranea

Una domanda di: Cinzia

Sono già mamma di tre figli sani. Ora il mio attuale compagno è un RH 0 negativo portatore sano di anemia mediterranea ed io stessa cosa RH 0 negativo portatrice sana … vorrei sapere quali sono i rischi che potrebbe avere un futuro bambino. Grazie mille.



Cristiana De Petris Cristiana De Petris

Gentile signora, i figli già nati sono figli di un papà non portatore. Purtroppo il figlio che lei avrà con il nuovo partner, portatore sano come lei di anemia mediterranea, avrà il 25 per cento di probabilità di sviluppare la patologia. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto