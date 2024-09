Eparina: che fare se provoca gravi effetti indesiderati?

Una domanda di: Pamela

Salve dottore, vorrei chiederle un’altra cosa: ho cercato di capire quali dei farmaci che prendo potesse darmi questi enormi fastidi. Ho brividi e alcune notti tremo dal freddo, vomito, rinite e tosse quasi da asma. Ho letto che l’eparina inhixa che faccio da ormai 4 mesi per la gravidanza ha questi effetti collaterali: si potrebbe sostituire con clexane, è la stessa cosa oppure ha effetti diversi? Può aiutarmi, grazie.



Cara Pamela,

alcuni pazienti presentano fenomeni di intolleranza a specifiche formulazioni dello stesso principio terapeutico.

Quindi in linea teorica possiamo provare una diversa formulazione di eparina e vedere se questi sintomi fastidiosi scompaiono.

Quando un paziente presenta importanti effetti collaterali da un particolare farmaco è doveroso riconsiderare l’utilità di questo farmaco e quindi se il beneficio terapeutico supera gli effetti collaterali a cui viene espone.

Le dico questo perché la maggior parte delle prescrizioni di eparina in gravidanza non ha una base scientifica solida e viene fatta solo per precauzione.

E quini se questa è l’indicazione al suo uso potrebbe essere il caso di sospendere e vedere se gli effetti collaterali sono dovuti al farmaco e riconsiderare se riprendere la terapia.

Discuta questo con il suo curane che ha un completo quadro clinico di cui io non dispongo e questo mi permette solo di esprimere le riflessioni di cui sopra.

Un saluto cordiale.

