Eparina: è pericoloso smetterla di colpo?

Una domanda di: Rachele Sono una ragazza di 30 anni alla sua prima gravidanza, a cui dall inizio della gravidanza è stata prescritta l'eparina per pregressi aborti (2) e per mutazione mthfr e Lac (Lupus anticoagulant) dubbio perché con alterazioni ma senza presenza di anticorpi. Ora da un giorno all'altro altro è stata sospesa l'eparina perché nessuno vuole la responsabilità della prescrizione, è stato detto che non c'è pericolo, ma io volevo un altro parere, sospendendola di botto, c'è pericolo per la gravidanza e per lo sviluppo fisico e mentale del bambino? La ringrazio anticipatamente.



Augusto Enrico Semprini

Cara Rachele,

sono felice che lei possa sospendere l'eparina viste le sue per modificazioni coagulatorie del tutto irrilevanti. Se l'avessi avuta in cura non gliel'avrei prescritta neppure nella prima fase della gravidanza per cui non deve avere perplessità nel sospenderla, in quanto l'evidenza scientifica a favore di fattori coagulatori implicati nelle perdite abortive precoci è molto debole ed è stata completamente riconsiderata alla luce dell'evidenza che forse erano state conclusioni troppo affrettate sui rapporti tra coagulazioni e andamento della gravidanza. Smetta dunque con serenità il farmaco. Cordialmente.





