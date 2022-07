Eparina: il suo impiego blocca l’ovulazione?

Una domanda di: Annalisa

Oggi è il mio secondo giorno fertile, ho 42 anni , sto prendendo dal 7 luglio eparina: puo bloccare l’ovulazione? Sto assumendo inoltre il Toratol! Oggi 22 luglio abbiamo riprovato (stiamo cercando una gravidanza): posso continuare a prendere questi medicinali, cioè eparina e antibiotico? Grazie.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Buongiorno, l’eparina non blocca l’ovulazione. Bisogna però capire perché la assume: senza questa indicazione è davvero difficile farsi un’idea. Per quanto riguarda il Toradol non è un antibiotico ma un antidolorifico, che si assume in situazioni particolari (ma neppure per questo mi ha detto la ragione per la quale le è stato prescritto). Occorre fare una valutazione completa della compatibilità della ricerca gravidanza con la malattia che ha attualmente, di cui non fa menzione. Purtroppo senza avere alcuna informazione esprimersi è impossibile. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto