Eparina in 15^ settimana per affrontare un volo aereo: è normale che siano comparse gocce di sangue?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 24/03/2026 Aggiornato il 24/03/2026

Il sanguinamento post eparina è dovuto al suo effetto anticoagulante. In genere, comunque, per affrontare un viaggio in aereo bastano le calze elastiche e due compresse di cardioaspirina (prima e dopo il volo).

Una domanda di: Anna
Sono alla 15^ settimana con un viaggio in aereo di 9 ore (andata ) e 9 (ritorno). La ginecologa mi ha consigliato eparina il giorno prima, il giorno del viaggio e il giorno successivo; cosa che ho fatto. Oltre alle calze antitrombo. Da quando sono tornata continuo a vedere macchie marroni tutte le volte che vado in bagno. Il medico mi ha detto che è normale, ma io sono molto preoccupata. Cosa potrebbe essere? Ringrazio.

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Anna,
la sua ginecologa è stata super premurosa e queste perdite ematiche minime sono dovute all'attività anticoagulante dovuta all'effetto dell'eparina.
Nessun problema per la gravidanza, scompaiono entro due-tre giorni. Un controllo ecografico la può tranquillizzare. È tutto quello di cui ha bisogno.
Nella medicina attuale vi è molta ansia sui fatti trombotici che qualche volta porta ad avere più effetti collaterali che benefici. Ma adesso non ne ha bisogno e se dovesse affrontare altri voli di questa durata una cardioaspirina una settimana prima e dopo il volo insieme alle calze elastiche è, a mio giudizio, tutto quello di cui ha bisogno. Oltre ovviamente ad alzarsi di tanto in tanto per muovere qualche passo. Cari saluti.

Eparina in 15^ settimana per affrontare un volo aereo: è normale che siano comparse gocce di sangue?

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