Epatiti dei bambini: c’entra il vaccino contro il CoVid-19?

Una domanda di: Clara

Salve professore, sono una mamma di due bambine, 6 e 11 anni, e sono molto preoccupata per questi casi di epatite acuta: cosa si sa a riguardo? In Italia e nel resto di Europa ci sono casi… corriamo il rischio di una nuova e feroce malattia ? Ho letto che non vi è correlazione con il vaccino anti-CoVid: è così? Grazie in anticipo.



Matteo Bassetti Matteo Bassetti

Gentile signora, in Italia i risultati sono confortanti: 20 casi segnalati in Italia, un numero simile a quello degli anni precedenti. Il numero di casi segnalati rientra nella normale pratica clinica, fino ad oggi nessun incremento anomalo di casi di epatite acuta severa è stato registrato in Italia. Pertanto, fino ad oggi, la situazione sul territorio è di assoluta tranquillità. Non credo che ci troveremo di fronte ad una nuova emergenza. È più probabile che si tratti di un virus già conosciuto che tende a dare forme più gravi. Il vaccino che contrasta il Sars-CoV-2 non c’entra nulla in quanto la maggioranza dei bambini che sono stati colpiti da questa forma di epatite non era vaccinata. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

