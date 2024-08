Epilessia e celiachia: c’è correlazione?

L'associazione tra epilessia e celiachia è possibile fino al 6 per cento dei soggetti interessati dalla prima.

Buongiorno, l’argomento dovrebbe essere affrontato da uno specialista gastroenterologo che raccoglierà l’anamnesi ed eseguirà tutti gli esami del caso prima di procedere con l’esame endoscopico. Per quanto riguarda l’associazione tra le malattie è possibile fino al 6 per cento dei pazienti. Cordiali saluti.

