Episodi isolati di zoppia in bimba di 19 mesi

Una domanda di: Elena

Avrei bisogno di un suggerimento, in quanto a 19 mesi la mia bambina ha presentato 2 episodi isolati di zoppia (in 3 giornate diverse nell’arco di

2 settimane).

A 2 mesi dalla nascita all’ecografia era venuta fuori una leggera displasia. Il medico aveva ritenuto che fosse stato necessario solo l’uso del marsupio ed esercizio (apertura a farfalla delle gambe al cambio). Al controllo dopo 6 settimane, per lui era tutto ok, ma non dovevamo spronarla a camminare. Infatti, ha iniziato da sola a 12 mesi.

Come scritto all’inizio, fatto controllo dall’ortopedico e mi ha consigliato una radiografia.

Siamo ancora in tempo per controllare il problema? Grazie infinite.



Dottor Lucio Palmiero Dottor Lucio Palmiero Gentile signora Elena,

eseguirei la Rx come consigliato dal collega.

Secondo quanto riferisce l’ecografia di controllo è risultata normale.

Per quanto concerne la zoppia transitoria, sono descritti di quadri della cosiddetta “coxite fugace”, nota anche come “raffreddore dell’anca” che hanno in genere una spontanea risoluzione. E’ probabile che si sia trattato di questo e che quindi non ci sia nulla di che preoccuparsi. Vedremo comunque cosa emerge dalla radiografia. Mi tenga aggiornato, se le fa piacere.

