Episodio di vomito dopo l’assunzione della pillola

Ho avuto un rapporto completo con la mia ragazza e la sera stessa ha vomitato la pillola. Di solito lei assume la pillola alle 21, ma avendola vomitata l’ha presa direttamente il giorno dopo verso le 9, poi ne ha presa un’altra alle 21 dello stesso giorno. Devo preoccuparmi?





Gentile Dario,

direi che sono state rispettate le 12 ore di ritardo, che sono il lasso di tempo entro cui si può assumere la pillola dimenticata o espulsa a causa di un episodio di vomito (o di dissenteria) senza esporsi al rischio di gravidanza. Certo sarebbe stato più sicuro assumerla qualche ora prima delle 9 di mattina ma, insomma, non dovrebbe essere successo niente. Per scrupolo, se fosse la prima settimana di assunzione meglio fare un test fra 15 giorni…Cari saluti.

