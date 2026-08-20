Episodio di vomito poco dopo aver assunto la pillola: che fare?

Una domanda di: Debora Sto prendendo ormai da 2 anni la pillola klaira. Stasera a circa un'ora dall'assunzione ho avuto un leggerissimo vomito: devo prendere un'altra pillola dal blister di riserva? Grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora,

non dovrebbe essere un problema se quella che ha vomitato è una delle ultime 4 pastiglie, se invece all’inizio del blister potrebbe essere indicato assumerne un’altra in modo da aumentare la protezione. Resta inteso che per la massima tutela, questo mese è opportuno fare la massima attenzione, utilizzando comunque il preservativo. Con cordialità.

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