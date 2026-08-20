Episodio di vomito poco dopo aver assunto la pillola: che fare?

Dottor Gaetano Perrini A cura di Gaetano Perrini - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 20/08/2026 Aggiornato il 20/08/2026

Assumere una seconda pillola, prelevata da una confezione di riserva, è opportuno soprattutto se il vomito si è verificato nei primi quattro giorni dall'inizio di un nuovo blister.

Una domanda di: Debora
Sto prendendo ormai da 2 anni la pillola klaira. Stasera a circa un'ora dall'assunzione ho avuto un leggerissimo vomito: devo prendere un'altra pillola dal blister di riserva? Grazie.

Dottor Gaetano Perrini
Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora,
non dovrebbe essere un problema se quella che ha vomitato è una delle ultime 4 pastiglie, se invece all’inizio del blister potrebbe essere indicato assumerne un’altra in modo da aumentare la protezione. Resta inteso che per la massima tutela, questo mese è opportuno fare la massima attenzione, utilizzando comunque il preservativo. Con cordialità.

Episodio di vomito poco dopo aver assunto la pillola: che fare?

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