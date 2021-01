Errore con l'”anello”: è bene fare il test di gravidanza?

Una domanda di: Elisa

Ho 21 anni e le scrivo dopo aver commesso un errore durante il trattamento nuvaring (iniziato circa 3 mesi fa). Avrei dovuto re-inserire l’anello il giorno 27 novembre, ma l’ho re-inserito solamente il giorno 10 dicembre.

Dal giorno 12 dicembre ho avuto rapporti, non ricordando di dover aspettare una settimana.

È il caso che faccia un test?





Gentile Elisa,

può fare il test dopo due settimane dall’ultimo rapporto avuto prima che fossero passati i sette giorni a rischio. Con cordialità.

