Esami negativi, ma il grave bruciore persiste

Una domanda di: Rossella

Salve dottore, ho da giorni molto bruciore, ho fatto eco transvaginale con referto cisti endometrica 27 mm, devo iniziare zafrilla a fine mese. Pap test negativo ma con folgosi moderata e flora batterica mista. Urinocultura negativa/tampone vaginale negativo, ma il bruciore persiste e non posso sedermi. La ringrazio anticipatamente.



Francesco De Seta Francesco De Seta

Buongiorno signora,

è molto difficle darle un consiglio in una situazione clinica come la sua dove gli esami sembrano negativi ma la sintomatologia invalidante.

Sarebbe da capire quanto incide, in tale situazione, l’endometriosi, se esiste una vaginite infiammatoria e di che tipo (eccesso di acidità? batteri?) e da qui poi decidere un iter terapeutico.

Al momento forse potrebbe essere indicato oltre al trattamento per endometriosi una eventuale terapia orale o topica antinfiammatoria. Ritengo comunque che il collega che l’ha presa in carico stia valutando le diverse opzioni diagnostiche e terapeutiche. Con cordialità.

