Esami oculistici a inizio gravidanza: ci sono rischi?

Una domanda di: Marta

In caso di visita oculistica nelle prime settimane di gravidanza, possono

essere pericolose le gocce che mettono per fare dilatare la pupilla e l’esame

OCT (tomografia ottica)? Ci sono rischi per il feto?



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Marta,

i farmaci cosiddetti midriatici sono assorbiti in quantità molto basse dopo somministrazione oculare e sono rapidamente eliminati dall’organismo.

È perciò improbabile che possano aumentare il rischio di malformazioni.

La valutazione spetta, però, all’oculista che effettuerà l’esame: alcuni per maggior cautela preferiscono posticipare questo esame dopo il primo trimestre di gravidanza. La invito quidi ad avvisare l’oculista del suo stato di gravidanza in modo che sia lui a decidere come è più opportuno comportarsi.

Cordiali saluti.



