Esantema dopo la comparsa di placche in gola: cosa può essere?

Una domanda di: Agata Valentina

Ho mia figlia che dopo placche alla gola ha sviluppato un

esantema alla pelle, siamo sotto controllo ma ancora nessuno mi sa dire a

cosa è dovuta, se lei potesse darmi qualche informazione gliene sarei

grata. La ringrazio in anticipo, sono molto in ansia.





Floria Bertolini Floria Bertolini

Gentile Agata Valentina,

le informazioni che mi dà sono davvero poche: probabilmente la bimbina, oltre alle placche alla gola, ha avuto due o tre giorni prima della comparsa delle manifestazioni cutanee la febbre, proseguita poi durante il periodo delle manifestazioni cutanee.

Se è così, penso potrebbe essere affetta da scarlattina, una malattia altamente contagiosa, provocata da un batterio, lo streptococco beta emolitico del gruppo A.

L’esantema è costituito da macule minute, di colorito rosso acceso, fittamente disseminate, fino a confluire senza intervalli di zone chiare.

L’eruzione inizia alla radice degli arti (ascelle ed inguini) e si diffonde al resto del tronco, all’addome, agli arti e al volto.

Al viso l’esantema occupa tutto il volto, salvo una regione pressoché triangolare tra naso, regione periorale e mento.

Esercitando una pressione sulla pelle, l’esantema scompare temporaneamente. La manifestazione eritematosa dura da due a cinque giorni, poi schiarisce progressivamente e lascia posto alla desquamazione della pelle.

La malattia era spesso mortale prima dell’era degli antibiotici o spesso veniva superata con postumi gravi renali (glomerulonefrite), cardiaci (patologia delle valvole cardiache) o articolari.

Senza altri dettagli non riesco a formulare altre ipotesi. Tuttavia, visto il quadro cutaneo impegnativo, spero abbia già contattato il pediatra. Se così non fosse già stato fatto è urgente che la bambina venga visitata per iniziare quanto prima la terapia con antibiotico, nel caso si trattasse di scarlattina. Non esiti quindi, eventualmente, a portarla in un Pronto soccorso pediatrico. Con cordialità.

Cordiali saluti,



