Esantema dopo la febbre: può essere sesta malattia?

La sesta malattia, la cui definizione scientifica e "esantema subitum" , è proprio caratterizzata dalla comparsa di un'eruzione cutanea dopo alcuni giorni di febbre anche alta.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile signora, sì, il decorso e l'esantema finale depongono per la sesta malattia, detta in modo più scientifico esantema subitum, ovvero esantema improvviso, quando ormai non te lo aspetti, al termine della febbre. A conferma, anche con quel piccolo rialzo che ha riferito. Ovviamente, se la febbre dovesse ripresentarsi, anche solo sui 38 per più di 24 ore, conviene sentire il pediatra. Cordialmente.

Una domanda di: Silvia Mio figlio di 22 mesi ha avuto febbre alta, con picchi fino a 40 °C, per due giorni, il terzo giorno febbre a 39°C solo la mattina. In quarta giornata, sfebbrato, gli è uscito un esantema che parrebbe quello della sesta malattia, su tronco, collo e in parte sul viso. Al quinto giorno però, con esantema in risoluzione, ha di nuovo qualche linea di febbre, inferiore ai 38°C. Non ha altri sintomi particolari. Potrebbe essere comunque sesta malattia, nonostante il ritorno, seppur bassa, della febbre, con esantema in corso? La febbre può avere questo andamento? Grazie, saluti.

Gli Specialisti Rispondono

Una tosse che non passa (e non si risolve con l'antibiotico) può essere dovuta a un virus respiratorio, a un'allergia ai pollini oppure può anche avere una natura psicogena: per stabilirlo vanno presi in considerazione anche eventuali sintomi che vi si accompagnano. »

Gli Specialisti Rispondono

A causare un senso di peso in vagina, che si accentua camminando, possono essere varie condizioni tra cui l'utero retroflesso che, per via dell'aumento di volume, sta diventando antiverso. »

Gli Specialisti Rispondono

È difficile per una bambina piccola comprendere perché la mamma si occupa di bambini non suoi, dopo averla lasciata in un'altra scuola con altre educatrici. »