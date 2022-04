Esavalente: dopo quanto tempo dalla negativizzazione del tampone CoVid si può fare?

Una domanda di: Angelica

Il mio bimbo (2 mesi) è risultato positivo al Covid-19. Causa quarantena dobbiamo quindi rimandare i primi vaccini (esavalente.

Possiamo eseguirli non appena risulterà negativo o è necessario far passare del tempo in più? Se sì quanto? Vi ringrazio.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

aspetterei 14 giorni dalla negativizzazione per dare tempo al sistema immunitario di essere ben reattivo. Il nodo infatti è questo: si deve attendere per non sovraccaricare il sistema immunitario già provato dall’ultima battaglia, affinché risponda in modo ottimale alla vaccinazione. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto