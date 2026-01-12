Escherichia coli individuata con il tampone vaginale

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 12/01/2026 Aggiornato il 13/01/2026

L'escherichia coli abita normalmente in vagina quindi se viene individuata non richiede cure.

Una domanda di: Cristina
Buongiorno Dottore sono di nuovo io, oggi ho avuto i risultati dei tamponi vaginali e mi è risultato un tampone positivo a escherichia coli.
Potrebbero dipendere da questo i miei due aborti? Questa cosa influisce in una possibile nuova gravidanza?

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Cristina,
l'Escherichia coli abita in vagina a pieno titolo perché fa parte della popolazione batterica locale. Un trattamento antibiotico è privo di qualsiasi logica biologica e clinica e di sicuro non porta alcun vantaggio in termini riproduttivi.
Resto a sua disposizione per ulteriori informazioni utili a darle la tranquillità necessaria per intraprendere la prossima gravidanza.

Escherichia coli individuata con il tampone vaginale

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Bimbo di tre anni che respinge la nonna che lo ha cresciuto

12/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Serena Mongelli

Può capitare che il bambino cambi improvvisamente atteggiamento nei confronti di qualcuno che si è sempre preso cura di lui. Quando succede non è consigliabile metterla sul piano personale mentre è opportuno mantenere nei suoi confronti un comportamento sereno, accogliente, affettuoso.   »

Gravidanza inaspettata e assunzione di molti alcolici

12/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Floriana Carbone

Nella maggior parte dei casi, i comportamenti rischiosi assunti prima di sapere che la gravidanza è iniziata o determinano un aborto spontaneo oppure non causano alcun danno all'embrione. Si tratta della cosiddetta "legge del tutto o del nulla".   »

Allattamento: che fare se il bambino rifiuta uno dei due seni?

07/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Giovanna Sottini, puericultrice e maternal personal trainer

La preferenza per una delle due mammelle può dipendere dal fatto che il bambino si trova meglio in una posizione piuttosto che nell'altra. Esiste, comunque, un modo per "ingannarlo" affinché inizi a succhiare da entrambi i seni.   »

Mamma e papà con influenza forte: è giusto affidare il neonato alla nonna?

05/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Angela Raimo

La scelta di allontanare un figlio appena nato quando si è colpiti da una malattia altamente contagiosa è saggia e si può escludere che induca il bambino a non volere più la mamma una volta guarita.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 