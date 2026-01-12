Escherichia coli individuata con il tampone vaginale

Una domanda di: Cristina Buongiorno Dottore sono di nuovo io, oggi ho avuto i risultati dei tamponi vaginali e mi è risultato un tampone positivo a escherichia coli. Potrebbero dipendere da questo i miei due aborti? Questa cosa influisce in una possibile nuova gravidanza?



Cara Cristina,

l'Escherichia coli abita in vagina a pieno titolo perché fa parte della popolazione batterica locale. Un trattamento antibiotico è privo di qualsiasi logica biologica e clinica e di sicuro non porta alcun vantaggio in termini riproduttivi.

Resto a sua disposizione per ulteriori informazioni utili a darle la tranquillità necessaria per intraprendere la prossima gravidanza.



