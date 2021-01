Esiste il gruppo sanguigno AS?

gruppo sanguigno AS non esiste, che tipo di gruppo sanguigno è il suo ?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Non mi risulta che esista il gruppo sanguigno AS! Non potrebbe essere trascritto in modo impreciso e trattarsi invece di un gruppo AB?

Ad ogni modo dal punto di vista della fertilità di coppia non ci sono pericoli né ad avere lo stesso gruppo sanguigno né ad averne uno differente…per fortuna: è già piuttosto complesso trovare l’anima gemella!

Qualora foste interessati, vi segnalo che tra gli esami preconcezionali (esami che una coppia effettua in vista di una eventuale futura gravidanza, prescrivibili dal ginecologo o dal medico di base con esenzione M00) è incluso per la coppia anche il gruppo sanguigno e anche altre analisi dell’ emoglobina in caso uno e entrambi i partner siano potenziali portatori di alterazioni a carico di questa componente dei globuli rossi.

Spero di esserle stata di aiuto, resto a disposizione se desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto