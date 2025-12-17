Esiti della curva glicemica

Il risultato della curva glicemica che evidenzia valori al di sotto dei 100 mg/dl segnala che va tutto bene sul fronte della glicemia.

Una domanda di: Ilaria
Vorrei chiedervi un parere rispetto agli esiti dati dalla curva glicemica effettuata questa mattina. Sono a 26+0 della mia terza gravidanza, ma è la prima volta che mi sottopongo a questo esame. La mia glicemia infatti è sempre stata sui 75-80. Ho 39 anni, sono alta 1,64 ed a inizio gravidanza il mio peso era 59 kg, ora sono a 65 kg. I valori dati dalla curva sono i seguenti:
- basale: 80
- a 60' e a 120': 96
Avrò la visita di controllo ostetrica/ginecologa dopo le festività natalizie. Vorrei quindi avere un parere prima, ho dubbi rispetto al fatto che i due valori successivi all'assunzione del glucosio sono identici.
Vi ringrazio!

Gianni Bona
Gianni Bona

Gentile Ilaria,
l'esame non ha evidenziato nulla che desti preoccupazione. Oltretutto, con la glicemia basale a 80, prescriverlo è stata più che altro una scelta dettata dalla prudenza e da una massima scrupolosità del suo curante, a cui naturalmente dovrà mostrare i risultati ottenuti. Continui a seguire un'alimentazione sana e a evitare la sedentarietà. Le auguro un buon proseguimento della gravidanza. Cari saluti.

perché serve la curva glicemica in gravidanza

