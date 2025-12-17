Esiti della curva glicemica

Una domanda di: Ilaria

Vorrei chiedervi un parere rispetto agli esiti dati dalla curva glicemica effettuata questa mattina. Sono a 26+0 della mia terza gravidanza, ma è la prima volta che mi sottopongo a questo esame. La mia glicemia infatti è sempre stata sui 75-80. Ho 39 anni, sono alta 1,64 ed a inizio gravidanza il mio peso era 59 kg, ora sono a 65 kg. I valori dati dalla curva sono i seguenti:

- basale: 80

- a 60' e a 120': 96

Avrò la visita di controllo ostetrica/ginecologa dopo le festività natalizie. Vorrei quindi avere un parere prima, ho dubbi rispetto al fatto che i due valori successivi all'assunzione del glucosio sono identici.

Vi ringrazio!