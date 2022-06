Estrazione dentaria prima di scoprire di essere incinta

Non è mai stato evidenziato un aumento del rischio di malformazioni del feto di donne sottoposte a cure odontoiatriche in gravidanza.

Gentile Sara, l’anestesia locale a scopo odontoiatrico e i farmaci antibiotici comunemente prescritti come profilassi non sono associati a un aumento del rischio di malformazioni. E’ quindi alquanto improbabile che l’intervento di estrazione del dente del giudizio possa avere causato problemi allo sviluppo dell’embrione. Con cordialità.

Gli Specialisti Rispondono

Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità, dopo l'anno di vita del bambino l'allattamento andrebbe continuato solo se gradito a entrambi. Se la mamma è stressata, stanca e non riesce più a reggere la frequenza delle poppate voluta dal figlio ha tutto il diritto di smettere. »

Una coppia giovane e sana non ha alcun bisogno di ricorrere a sussidi più o meno laboriosi per dare inizio a una gravidanza. Fare l'amore con spontaneità è la cosa migliore da fare per non accumulare stress (acerrimo nemico della fertilità) quando si decide di avere un bambino. »

Le regole che consentono di evitare il contagio da parte del Toxoplasma sono semplicissime ed efficaci. »