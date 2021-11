Estroprogestinici e assenza del sanguinamento

Una domanda di: Ella

Salve, ho iniziato a prendere la pillola anticoncezionale in agosto. Settembre 2 volte il ciclo 11/15 e 26/30. A ottobre niente ciclo e a novembre mi è venuto il 17 ed 18 poi è finito. Cosa può essere ?



E’ del tutto normale. Con l’assunzione di estroprogestinici a fini contraccettivi la mestruazione può ridursi o anche non venire del tutto per mesi e mesi. E’ normale e non comporta nessun problema di salute né esprime che c’è qualcosa che non va. Stia tranquilla. Con cordialità.



