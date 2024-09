Eterozigosi di Mthfr: c’è un’alternativa alla cardioaspirina?

Una domanda di: Pamela

Salve, ho mutazione mthfr in eterozigosi sono incinta di 11 settimane prendo diversi farmaci tra cui cardioaspirina e faccio inhixa da inizio gravidanza. Da qualche settimana dopo qualche ora dall’ aver preso la compressa della cardioaspirina inizio a tossire e mi provoca catarro e rimetto con sforzi terribili mi durano anche 2 ore però il mio ginecologo dice che devo prenderla fino alla 36^ settimana ed ho paura che tutti questi sforzi possano dar fastidio al bambin ! Potrei sapere il suo parere se si può sostituire con qualche altro farmaco simile? Grazie infinite dottore.





Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Pamela,

per un’eterozigosi di Mthfr non è necessaria l’assunzione di cardioaspirina.

Quindi secondo me può parlare con il suo curante e chiedere di sospenderla perché non vi sono pericoli né per lei né per la gravidanza.

Invece vi sono sintomi da intolleranza molto fastidiosi. Questa è la mia opinione ed è il modo in cui mi regolo con le mie pazienti. Cordialmente.



