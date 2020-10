Eutirox e allattamento

Una domanda di: Sara

Buongiorno, durante la gravidanza ho assunto eutirox che ho continuato anche dopo. Ho controllato in questi giorni i valori della tiroide che segnano ipertiroidismo. Mi fanno smettere il farmaco ma mi domandavo se questa condizione di ipertiroidismo possa aver fatto male alla bimba di 3 mesi allattando?





Gentile signora, può stare tranquilla, al massimo la sua bambina potrebbe aver manifestato un po’ di irrequietezza, ma è certo che non abbia riportato

alcun danno. Il problema si sarebbe posto eventualmente in gravidanza, ma da quanto riferisce lei si è sottoposta a controlli regolari, quindi anche nel

corso del nove mesi la sua bambina non ha corso rischi. Le consiglio di continuare a tenere controllata la situazione, come di certo le avrà detto

il suo endocrinologo curante, che le avrà anche indicato la cadenza con cui sottoporsi all’esame del sangue per il dosaggio degli ormoni tiroidei.

Ma questo serve per il suo benessere, perché la bambina, anche se sta prendendo il suo latte, comunque non è esposta ad alcuna evenienza poco

piacevole. Con cordialità.

