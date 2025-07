Eutirox e allattamento: in caso di sovradosaggio ci sono rischi per il bambino?

Una domanda di: Beatrice Buongiorno, sono passati 2 mesi dal parto, sto allattando e assumo Eutirox per ipotiroidismo iatrogeno da tiroidectomia totale più di 6 anni fa per k papillare a basso rischio. Sono tornata al dosaggio di Eutirox pre gravidanza, ma ora TSH risulta 0.032 e ft4 1.52 ng/dl (vn 0.7-1.48). In attesa di effettuare visita per aggiustamento terapia, vorrei sapere se questo sovradosaggio può aver causare danni al neonato che sto allattando. Grazie.



Gentile Beatrice,

lei parla di sovradosaggio dell'Eutirox ma non dice in che dose lo assume, quindi mi è difficile dare un parere. Inoltre mi riferisce che questo sovradosaggio coincide con la dose che assumeva prima della gravidanza e questo è molto strano perché così pare che proprio in gravidanza le abbiano abbassato il dosaggio quando è più probabile che avvenga il contrario. Comunque sia, in genere la dose di mantenimento è compresa tra i 100 e i 150 mcg al giorno, io non so quanto ne sta assumendo lei comunque sarà l'endocrinologo ad aggiustare eventualmente la terapia. Detto tutto questo, no il suo bambino non è esposto a rischi perché il valore alterato del TSH riguarda la salute della mamma. Per quanto riguarda il valore dell'FT4 è appena alterato quindi non ci sono problemi per il bambino. Il mio consiglio è di consultare al più presto il suo endocrinologo curante. Con cordialità.



