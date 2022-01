Eutirox e allattamento: sono compatibili?

Una domanda di: Francesca

Nel 2019 a causa di un carcinoma papillare mi è stata effettuata

tiroidectomia totale e per 5 anni dovrò tenere il TSH soppresso. Oggi ho un

bimbo di 13 mesi che continuo ad allattare e il mio attuale dosaggio di

eutirox è 150 x 5 giorni e 100 x 2 giorni. Chiedo se questo dosaggio può, in qualche

modo, danneggiare mio figlio e se convenga smettere di allattare (cosa che

peraltro mi dispiacerebbe fare). Grazie.



Gianni Bona Gianni Bona

Cara signora,

l’allattamento non deve assolutamente essere sospeso, non ce ne sarebbee alcuna ragione. Allo stesso modo non deve sospendere la terapia, che sostituisce la sua ghiandola che non c’è più. Quindi nessuna conseguenza.

Un abbraccio.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

