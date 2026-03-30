Eutirox: può dare amenorrea?

Una domanda di: Mary Sono mamma da due anni e allatto ancora per l’addormentamento e le coccole. In gravidanza ho scoperto di avere un leggero ipotiroidismo ed ho assunto l’eutirox 50mg. Dopo il parto il dosaggio è sceso a 25mg. Dopo 18 mesi da parto ho interrotto il medicinale e, dopo un mese, mi è arrivato il capoparto. Ho avuto cicli regolari e abbondanti ogni 30 giorni. Riprendendo l’eutirox 25mg, il flusso mestruale è scomparso. Questo dipende dal medicinale oppure è normale avere cicli ballerini dopo il capo parto? Grazie.



Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signora,

se le hanno prescritto nuovamente l'Eutirox significa che ne aveva necessità. La sua tiroide evidentemente non sta funzionando come dovrebbe ed è per questo che è corretto effettuare la terapia sostitutiva, come in effetti sta facendo. Un ipotiroidismo scoperto (o che si è sviluppato) in gravidanza purtroppo non è detto che si risolva dopo il parto, ma appunto può protrarsi anche dopo, come il suo caso conferma. Per quanto riguarda l'amenorrea (assenza delle mestruazioni) può escludere con sicurezza che sia dovuta all'Eutirox visto che questo prodotto agisce anche sulle irregolarità mestruali, riportando il ciclo alla sua normalità. In generale, in caso di mancato arrivo delle mestruazioni è sempre opportuno fare il test di gravidanza. Se risultasse negativo e l'amenorrea dovesse persistere le consiglio di effettuare un controllo dal suo ginecologo. Cari saluti.

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