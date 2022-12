Eutirox: va sospeso immediatamente dopo il parto?

Una domanda di: Caterina

Salve, sono alla 37esima settimana di gravidanza e, da inizio gravidanza, il valore del TSH era leggermente in rialzo e il mio ginecologo mi ha prescritto Eutirox prima 25 poi 50 che sto prendendo tutt’ora e le analisi vanno bene. Adesso vorrei sapere se, appena dopo il parto, è opportuno sospendere da subito l’assunzione di Eutirox e ripetere le analisi dopo un mese, oppure ridurre il dosaggio a 25 il primo mese e poi sospendere? Il mio ginecologo mi ha suggerito di sospendere da subito però io ho dei dubbi vorrei un vostro parere. Grazie.



Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signora, innanzi tutto desidero dirle che la sua domanda è molto pertinente. Ritengo che il suo dubbio circa l’opportunità di sospendere l’Eutirox subito dopo il parto sia più che lecito in quanto farlo non sarebbe la scelta più condivisibile. Da quello che riferisce si desume che nel corso della gravidanza la funzionalità della sua tiroide sia peggiorata progressivamente (infatti le è stato aumentato il dosaggio dell’Eutirox) quindi non possiamo essere sicuri che riprenda la sua normale attività immediatamente dopo la nascita del bambino. Per il suo benessere, consiglierei quindi di continuare con l’Eutirox riducendo il dosaggio a 25, come giustamente lei pensa sia corretto fare. Stia tranquilla che se anche la sua tiroide dovesse riprendere a funzionare bene immediatamente dopo il parto, l’assunzione dell’Eutirox sarebbe inutile ma non dannosa, anche per quanto riguarda l’allattamento. Per contro potrebbe essere un male per la sua salute non prendere l’Eutirox, se necessario. Direi dunque di passare a un dosaggio di 25 a partire dal parto e di effettuare l’analisi del sangue per il dosaggio del TSH dopo circa 40 giorni, quindi al termine del puerperio. Se dovesse emergere un valore inferiore a circa 0,4 significherebbe che lei non ha più bisogno dell’Eutirox. Se il valore fosse compreso tra 0,4 e 2, magari tendente al 2, sospenderei la cura ma ricontrollerei il valore dopo qualche settimana. Se invece il valore fosse compreso tra 2 e 3,5 proseguirei con 25, con controllo dopo 30 giorni. Naturalmente le sto parlando a grandi linee, in base alla mia esperienza. Cari saluti.

