Evolverà la mia gravidanza?

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, ma certo che è possibile che l’embrione ci sia e la gravidanza prosegua per il meglio!

Non sarebbe certo la prima volta che riscontriamo una discrepanza anche di un paio di settimane tra l’epoca gestazionale effettiva e quella calcolata in base all’amenorrea (ossia il periodo intercorso dall’inizio dell’ultima mestruazione).

Magari lei era abituata ad avere cicli un po’ irregolari? Se sì, sarei ancora più propensa a credere che tutto stia procedendo al meglio.

Se invece i suoi cicli fossero in passato precisi e regolari come un orologio svizzero, questa discrepanza tra la settimana gestazionale presunta e quella effettiva potrebbe in effetti metterci il sospetto che le cose non stiano andando come dovuto.

Come vede, la situazione dal punto di vista medico è dubbia.

Con il dosaggio delle beta potremo avere una prima rassicurazione del buon andamento della gravidanza in caso l’ormone gravidico o beta-hCG aumenti vertiginosamente, viceversa non sarebbe di buon auspicio un valore sostanzialmente invariato o addirittura in calo rispetto al precedente.

Sarà l’ecografia di venerdì a determinare se la gravidanza stia evolvendo al meglio e in tal caso sarà visibile oltre al sacco vitellino anche l’embrione magari con il suo cuoricino al lavoro. E’ possibile che nella precedente ecografia l’embrione non si sia visto perché ancora troppo piccolo…

Nel mentre abbia fiducia che anche il suo piccolo ospite sta facendo del suo meglio per crescere in modo da farsi trovare pronto a salutarla alla prossima visita. Spero di averla rincuorata, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto