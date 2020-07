Evolverà o no la gravidanza?

Una domanda di: Jessica

Salve dottoressa,

sono rimasta incinta dopo sette anni di tentativi ed ho bisogno di un altro parere perché sto uscendo fuori di testa.

I miei cicli sono stati sempre irregolari e sono sicura di aver concepito il sette o qualche giorno dopo. Ho avuto un solo rapporto il 7 giugno.

Ho fatto l’ecografia il 7 luglio e la ginecologa mi ha ridatato la gravidanza di due settimane indietro. Si vedeva camera gestazionale 7×11 mm e sacco vitellino di 4 mm. Ho ripetuto l’ecografia oggi e si vede una camera gestazionale di 24,7×8,8 mm, un sacco vitellino di 6,8 mm ime in echi embrionale di 2,2mm, ancora privo di attività cardiaca, ma la dottoressa non mi ha dato una buona speranza anzi, ma io posso ancora sperare?



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, dalla prima alla seconda ecografia sia la camera gestazionale che il sacco vitellino sono cresciuti. Non le resta che aspettare la prossima ecografia per vedere se c’è un’evoluzione. Finchè non ci sono dei segni chiari, è inutile fare congetture in un senso o nell’altro. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto