Faccio o non faccio il test di gravidanza?

Una domanda di: Aurora

Ho un quesito da risolvere. Porto Nuvaring da 6 mesi e capita spesso che un’estremitá dell’anello possa stare al limite quasi a uscire, non esce mai però.

Ho avuto l’ultimo rapporto tre mesi fa e mi sento vedo un po’ gonfia, però mi sono venute regolarmente le mestruazioni (anche se a 3/4 giorni dalla sospensione). Volevo sapere se fare un test di gravidanza fosse totalmente senza senso o meno.



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Gentile signora,

non vedo alcun rischio in quello che mi descrive, mi sembra tutto normale, quindi non comprendo bene da dove nasca il suo dubbio. Ma questo non mi autorizza a dirle “non faccia il test”, se lei ha pensato di effettuarlo perhé, evidentemente ritiene ce ne possa essere una ragione valida. Io le posso dire che quello che riferisce è normale. La decisione finale di fare o no il test però sta a lei. Penso comunque che sarà negativo, mi faccia sapere se vuole. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto