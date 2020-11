Falsa mestruazione dopo la “pillola del giorno dopo”?

Una domanda di: Mena

Ho avuto un rapporto non protetto quindi ho preso la pillola del giorno dopo. Il 17 ottobre è arrivato il ciclo, ma molto strano e non abbondante come sempre, a fine ottobre ho fatto un test di gravidanza ed era negativo. Il 9 novembre è ritornata il ciclo, sempre poco abbondante ed è durato 4-5 giorni. È possibile si trattasse di un falso ciclo?



Gentile signora,

dopo aver assunto la pillola del giorno dopo è normale avere delle irregolarità del ciclo mestruale. La situazione dovrebbe tornare regolare nei prossimi mesi. Non credo dunque che il snaguinamento che si è verificato sia una falsa mestruazione, come lei ipotizza. In generale, quando si ha il dubbio di essere incinta basta eseguire un test di gravidanza per toglierselo. Con cordialità.

