Fanno male al feto tante ecografie?

Una domanda di: Maria

Salve, ho 39 anni e dopo diversi anni di tentativi mirati, 2 iui e 1 icsi

fallite, sono rimasta incinta naturalmente. Ho un nipote, figlio di mia

sorella, nato con cardiopatia congenita (trasposizione dei grossi vasi), che

all’epoca non è venuta fuori dalla semplice morfologica. Vista la

familiarità ho chiesto alla mia ginecologa di fare, oltre alla morfologica,

anche l’ecocardio fetale. A 18 settimane esatte mi ha fatto ecocardiofetale e

una sorta di premorfologica, ha detto che è tutto ok, ma è stata piuttosto

frettolosa e superficiale oltre che spesso distratta. A 21 settimane mi ha

fissato la morfologica. Non soddisfatti io e mio marito abbiamo chiamato un

centro specializzato che ci ha fissato ecocardiofetale e premorfologica a

19+2 e morfologica a 21+3. Tralasciando il fatto che la mia ginecologa non

posso sostituirla perché è una parente, e che ugualmente, soddisfatti o

meno, a 21 settimane devo fare la morfologica con lei, ci è sorto un grosso

dubbio: questi due esami ripetuti nel giro di poche settimane (a 18

ecocardiofetale già fatta, a 19+2 ecocardiofetale da fare con altro

specialista, a 21 morfologica con la mia ginecologa e a 21+3 morfologica con

specialista) possono nuocere al bambino?

Durante questi esami ogni volta fanno sentire il battito, fanno vedere i

flussi sanguigni e così via: questi esami così ravvicinati rischiano di provocare

danni al feto o sono innocui?

Ora sono a 18+4.

Grazie per l’attenzione.



Giovanni Battista Nardelli Giovanni Battista Nardelli Gentilissima signora,

esame ecografici frequenti e ravvicinati non creano al danno al feto.

Quindi tranquilli; seguite le indicazioni che vi sono state proposte.

Molto cordialmente. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto